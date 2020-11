Le marché aux santons ne pourra pas avoir lieu cette année

On y croyait jusqu'à la fin mais finalement, la foire aux santons n'aura pas lieu cette année en raison du contexte sanitaire. Aujourd'hui, le Vieux-Port de Marseille est bien vide sans ses santonniers. En principe, ils devaient déjà être installés. A la place, on y retrouvera du poisson et du poulpe. A Marseille, la foire aux santons était bien plus qu'une habitude. C'est une tradition. Petits comme grands y trouvent leurs parts de magie. Pour Eliane Muniglia, santonnière, impossible de décaler Noël. Sa boutique, située dans le cœur du vieux Panier, est fermée. Elle avait pourtant tout préparé pour la foire aux Santons de Marseille. Il ne lui reste donc plus qu'à remballer ses figurines puisqu'en dehors de la période de Noël, personne n'achète les santons. Mais pour les vendre, son atelier propose de passer commande sur Internet. Les ventes sont en hausse, mais cette solution ne suffit pas à sauver la période. En effet, en temps normal, les ventes réalisées en fin d'année représentent près de 60% du son chiffre d'affaires.