Le marché couvert d’Epinal

Le marché d'Épinal est vraiment authentique, en musique mais surtout sur les étals avec une majorité de producteurs locaux qui viennent vendre leur production de saison. En ce moment, c'est l'asperge et la rhubarbe. Et les clients fidèles sont attachés à ce circuit court. Mais il y a aussi d'autres spécialités locales comme le fromage bien sûr. La tomme lorraine par exemple est affinée à l'eau de vie de mirabelle, sans oublier le Munster, véritable ambassadeur de l'élevage vosgien. Il y a également du saucisson au marché d'Épinal avec l'incontournable lard fumé. Situé en plein centre de la ville, le marché couvert est une belle halle de style Baltard, inauguré en 1895, pour rassembler en un lieu tous les marchés de la ville. Aujourd'hui encore, de nouveaux producteurs s'y installent régulièrement comme Antoine et Clémence, les boulangers. Ici, le café gourmand est aussi un incontournable pour beaucoup. Pour les Vosgiens, le marché d'Épinal est unique. Donc pas d'hésitation, votez Épinal ! TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse