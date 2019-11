Le marché de Brive-la-Gaillarde ouvre le bal des foires grasses

La première foire grasse de la saison a eu lieu à Brive-la-Gaillarde ce week-end du 23 novembre 2019. Certains sont venus de loin pour y assister et surtout pour préparer le repas du réveillon. Entre les truffes, les escargots et les volailles, le foie gras reste le préféré des clients. Durant la foire, ce produit phare des fêtes s'est décliné sous toutes les formes. Pour l'occasion, des chefs ont prodigué de précieux conseils pour des repas au foie gras réussis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.