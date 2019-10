Le marché de Chamalières se met aux couleurs de l'automne

Le temps a changé un peu partout dans l'Hexagone. Et les papilles des clients réclament du chaud, de l'automnal et du roboratif. Au marché de Chamalières, chacun s'adapte en fonction de la météo. Les salades et les tomates sont liquidées pour faire de la place aux légumes d'automne. Sur les étals, cèpes, girolles ou encore pieds-de-mouton commencent à arriver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.