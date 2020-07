Le marché de Dieppe, grand gagnant de l'opération "Coups de cœur pour nos marchés"

Cela fait trois ans que le marché de Dieppe (Seine-Maritime) se bat pour devenir le lauréat de l'opération "Votre Plus Beau Marché". Il a enfin remporté la première place cette année pour le "Coups de cœur pour nos marchés". Pour les habitués et les commerçants, c'est une belle victoire. Mais surtout, c'est à Guillaume Thorel et Antoine Santos que l'on doit ce coup de cœur.