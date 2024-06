Le marché de Dinan, un voyage dans le temps garanti

Venir au marché de Dinan (Côtes-d'Armor), c'est un rendez-vous avec l'histoire. Au cœur de la cité médiévale, entre châteaux et maisons à ponte de bois, le marché n'a pas bougé depuis près de 1 000 ans. Certains maraîchers sont là depuis cinq générations. La file d'attente parle d'elle-même. Pas besoin de grands discours pour attirer les clients. La relation avec les gens est particulière. "C’est profond. Mes beaux-parents sont partis en retraite il n’y a pas très longtemps ; on me demande toujours des nouvelles mes beaux-parents. C'est la clientèle familiale", explique Marie-Laure Pimor, maraîchère. Une ambiance que l'on retrouve partout dans les allées. Dans ce marché, il y a un passage obligé. À emporter ou à déguster directement dans les allées, la galette saucisse, c'est une philosophie. Qu'il soit 10h ou 13h, elle se mange sans fin, une question de tradition. "C'est un monument, la galette saucisse à Dinan. Je ne connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas", affirme un homme. Donc, si vous aimez l'authenticité, n'hésitez plus. Dinan est votre gagnant. TF1 | Reportage K. Gaignoux, M. Briens, K. Moreau