Le marché de Grenade risque d'être fermé

Au marché de Grenade (Haute-Garonne), seuls les commerçants alimentaires et les abonnés ont pu prendre place. Les entrées et les sorties sont régulées. Au sol, des flèches indiquent le sens de circulation pour que personne ne se croise et que chacun garde ses distances. La police municipale veille également au respect des consignes. Pourtant, la ville pourrait supprimer son marché le week-end prochain.