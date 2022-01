Le marché de Miraval sous un soleil d’hiver

Même les salades ont sorti leur petite laine d'hiver. Il ne fallait pas ce matin se laisser tromper par le ciel bleu. Pour ces marchands, le plus dur était d'installer les étals le matin et d'avoir les salades qui gèlent. En effet, il faisait encore -1 °C à 9h. Mais le froid trouve ses adeptes même dans le Midi : "c'est un froid sec et puis on a le soleil", "là, je suis impeccable... je supporte mal la chaleur". Sur les étals, la promesse d'un plat chaud nous attend. Carottes, céleris, pommes de terre, navets... il y a tout ce qu'on met dans un bon ragoût. Il faut que ça tienne au corps. Et pour garder la chaleur, chacun ses astuces sous le menton. Cet habitant a opté pour plusieurs couches de vêtements. Cet ostréiculteur, lui, reste statique en attendant. Un peu plus loin au bord des étangs, les plus courageux s'activent. "Dès que le soleil se voit, ça va mieux, ça fait l'effet de la cheminée quand on voit le feu", témoigne ce cycliste. Une cheminée qui va continuer à réchauffer. Il devrait faire 10 °C cet après-midi. TF1 | Reportages F. De Juvigny, A. Delabre