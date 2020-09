Le marché de Nice respire encore un peu l'été

Nous sommes actuellement à vingt jours de l'automne, mais ça sent encore l'été sur les marchés de Provence. Courgettes, fruits rouges, tomates... sont encore les stars des étals. Un air de vacances continue également de flotter sur le célèbre Cours Saleya, dans le Vieux-Nice (Alpes-Maritimes). Et le soleil généreux donne des envies de fraîcheur aux consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.