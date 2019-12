Le marché de Noël de Cluj-Napoca, en Roumanie

Les marchés de Noël n'ont pas encore fermé leurs stands. Celui de Cluj-Napoca, au cœur de la Transylvanie, regroupe des produits typiquement roumains. Des costumes du folklore local aux nourritures saines de la région, on y trouve de tous les goûts. La température étant proche de 0°C, certains s'adonnent même à des séances de glissade en plein centre-ville. A la nuit tombée, les lumières offrent une atmosphère féerique. Le plaisir des fêtes se partage en famille, toutes générations confondues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.