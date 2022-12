Le marché de Noël s’éclaire à la bougie

Dans cette rue passante, fini les guirlandes lumineuses, on a préféré revenir à la bougie. Des bougies allumées une à une et installées sur de vieilles planches en bois. A la nuit tombée, les visiteurs tombent sous le charme. Des lumières et un village dont la couleur de la pierre se marie naturellement avec Noël. Les animations attirent ici chaque année jusqu'à 20 000 personnes. Le maire de la commune participe également à la fête. Il a lui-même imaginé ses propres automates mettant en scène le Père Noël avec des personnages d'histoires célèbres. Ça change un peu, les enfants sont contents de l'utiliser. C'est un marché de Noël avec ses artisans et ses traditions. Vin chaud et une bûche géante pour se réchauffer. Même le Père Noël a fait le déplacement. A l'intérieur de l'église, il y a une exposition de crèches du monde entier, des pays qui représentent chacun à leur façon la nativité. Les visiteurs sont touchés. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre