Le marché de Revel, un décor du Moyen Âge

Au cœur d'une ancienne bastide, Revel (Haute-Garonne) abrite un marché unique, semblable à une immense ruche. Protégés par sa halle en chêne du XIVe siècle, 200 producteurs locaux s'y affairent. La halle de Revel est la plus grande de l'Hexagone. Sa structure date de 1432. Une tour de guet veille aujourd'hui sur une multitude de stands de commerçants, dont celui de Monique Gourdon. Il ne brille pas par sa taille, mais pas la délicieuse odeur qui s'en dégage. Sa particularité, Monique cuisine végétarien avec les légumes de son jardin. Mais une petite exception s'est glissée dans la vitrine : les tartelettes fines aux anchois. La coca, fritta, et autres spécialités piquent la curiosité des clients. Et pour le dessert, un arrêt s'impose aux croustades, spécialités de la région. Si vous cherchez un marché qui célèbre la gourmandise et la diversité, vous savez désormais pour qui voter. TF1| Reportage E. Vinzent, J.M. Lucas