Le marché de Rungis ne connaît pas la grève

Le plus grand marché de l'Hexagone est en pleine effervescence à l'approche des fêtes. À quatre heures du matin, le marché de Rungis ouvre ses portes aux clients. Au Pavillon de la Marée, un grossiste fait 30% de son chiffre d'affaires annuel en quinze jours. La veille du réveillon, c'est également un moment crucial pour les vendeurs de volailles. Puis, le fromage à Noël, c'est comme le sapin pendant les fêtes. En effet, il n'y a aucun risque de rupture de stock au rayon fromage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.