Le marché de Rungis résiste à la grève

La grève ne semble pas perturber l'approvisionnement du marché de Rungis. Les producteurs ont dû modifier leurs horaires afin que leurs clients évitent les embouteillages. En ce treizième jour de mobilisation, le plus grand marché d'Europe est en pleine effervescence et les pavillons regorgent de produits frais. Si le secteur des grossistes en volaille bat son plein à quelques jours des fêtes, les producteurs travaillant avec des restaurateurs, eux, subissent les impacts de la grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.