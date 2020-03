Le marché de Saint-Jean-de-Luz maintenu malgré les annonces d'Édouard Philippe

Malgré les annonces d'Édouard Philippe, le marché de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a été maintenu ce mardi matin. Même s'il y avait peu de commerçants, les clients étaient au rendez-vous. Au moment de se ravitailler, ces derniers ont essayé de respecter les distances de sécurité et ont pris les précautions nécessaires. Si ce marché de plein air a été maintenu, c'est parce qu'il est important pour certains habitants d'y faire leurs courses, a expliqué le maire de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.