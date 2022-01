Le marché de saint-Martin retrouve ses couleurs

Sur le marché de Marigot à Saint-Martin, il faut arriver tôt pour avoir les meilleurs produits. Le marché vit surtout de la pêche. Trois familles se partagent ce petit espace réservé à la vente de poissons. Un marché entre la Lagune et la mer des Caraïbes. Dans ces eaux tropicales, le vivaneau est le plus répandu. Mais la star à Saint-Martin, c'est la dorade coryphène, couramment appelé le mahi-mahi. Apparemment, ce poisson à la chair fine demande un bon assaisonnement. À Saint-Martin, l'agriculture n'est pas développée comme en Guadeloupe, mais on trouve tout de même quelques légumes et des fruits tropicaux comme la papaye ou les bananes plantains. Le marché s'étend sur le long du front de mer. Des petites maisons en toit rouge aux petits stands colorés de l'artisanat local. D'autres artistes animent le marché : danseurs et musiciens de steel pan. Cet instrument requiert beaucoup d'expériences. Les visiteurs se laissent volontiers emporter par sa mélodie. TF1 | Reportage C. Abel, N. Clerc, F.C. Géroult