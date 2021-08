Le marché de Saint-Rémy-de-Provence sous le soleil

Des couleurs et des odeurs à chaque étal. Sur le marché de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), il y en a pour tous les goûts. Ce mercredi matin, les produits typiques provençaux ont la cote. "Là c'est vraiment le marché provençal comme on aime, avec des étalages bien remplis de couleurs", confie une cliente. Avec des températures élevées dans les Alpilles, beaucoup privilégient les fruits et légumes, de bons produits pour un menu fraîcheur. Chez le maraîcher, les abricots sont à 4,50 euros le kilo et trois euros pour les nectarines. Un succès garanti ce matin. "Les tomates, pêches, abricots... c'est ce qui marche mieux parce que vu le temps et ils sont tous en vacances donc ils veulent des produits de la région", explique-t-il. Des produits et une atmosphère provençale. En terrasse, certains profitent d'un petit moment de tranquillité pour s'en imprégner. L'occasion également de profiter des derniers instants de fraîcheur avant l'après-midi où le mercure atteindra les 38 °C à Saint-Rémy-de-Provence.