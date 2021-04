Le marché des pergolas en plein boom

Elle en rêvait depuis plusieurs années, le confinement et le télétravail l'ont incitée à passer à l'acte. Véronique Bisson s'est offert une pergola moderne pour profiter de l'extérieur à tout instant. En une matinée, tout est installé. La seule condition avant de la poser est une autorisation de la mairie. Pour une pergola de plus de 20 m², il faut un permis de construire. Pour cet aménagement, Véronique a déboursé 9 200 euros. Il existe toutefois des modèles à des prix bien plus abordables et faciles à installer. En un an, les ventes de pergolas ont grimpé de 20%. Un engouement qui profite aux fabricants. L'activité d'une usine vendéenne a par exemple bondi de 400% ces derniers mois. La direction a dû pousser les murs et pour faire face à la demande, 20 personnes ont été recrutées. Si le secteur recrute, il innove également. Toits ouvrants, capteurs de lumière ou même chauffage sont désormais intégrés aux pergolas. De quoi faire de cette invention vieille de 4 000 ans la nouvelle pièce à la mode de nos maisons.