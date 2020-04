Le Marché Vert : un site internet qui met en relation les consommateurs et les producteurs

En cette période de crise sanitaire, les agriculteurs souffrent de la fermeture de nombreux marchés. Pour les soutenir, quatre jeunes femmes ont mis au point un site internet baptisé "Le Marché Vert". Il s'agit d'une carte collaborative qui recense les initiatives sur le territoire. Elle permet aux consommateurs de se fournir en fruits, légumes et autres produits locaux. Si certains producteurs proposent la livraison, d'autres laissent leurs clients retirer leur commande à la ferme.