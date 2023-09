Le Maroc peut-il s'en sortir sans la France ?

"Je pense qu'il faut tout simplement respecter le peuple marocain, et notamment l’État marocain qui choisit de demander de l'aide à quatre pays pour l'instant, mais à aucun moment, il n'a exclu de faire intervenir la France", estime Farida Amrani. "Je pense qu'il y a une coordination qui est en train de se mettre en place", poursuit-elle. Selon cette députée LFI, le gouvernement marocain est en train de coordonner toutes ses demandes, car il faut éviter l'embouteillage humanitaire. "Il ne faut pas que la France soit vexée. Aujourd'hui, on doit se tenir prêt dès qu'on a le feu vert du Maroc à aller aider le peuple marocain.", soutient-elle. Farida Amrani réitère : "je pense qu'il faut vraiment respecter la souveraineté du Maroc et les laisser faire, et se tenir prêt (...) ; dès qu'on a le feu vert, il faut qu'on soit présent tout de suite pour s'y rendre".