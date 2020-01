Le marron glacé de Hirsinger, un produit de luxe de la confiserie

A Arbois, dans le Jura, se découvrent les meilleurs marrons glacés de l'Hexagone. Ce sont des produits de la maison Hirsinger qui les fabrique de façon artisanale. Le processus commence par la préparation des marrons qui précède le confisage. Puis vient le glaçage à la main qui permet d'embellir et de protéger les produits du dessèchement. Pour bien dorer les marrons, un passage au four est de mise. La famille Hirsinger perpétue cette recette depuis 100 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.