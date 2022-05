Le Mas-d'Agenais retrouve son Rembrandt

Le joyau, exposé dans l'église collégiale du Mas-d'Agenais, est le "Christ en croix", un tableau de Rembrandt peint il y a près de 400 ans. Il est classé monument historique. "Il est magnifique" ; "Je suis surprise, car je le trouve petit", confient des visiteurs. Mais comment ce chef-d'œuvre s'est-il retrouvé dans cette petite commune de 1 500 habitants ? L'histoire raconte qu'un soldat de l'armée napoléonienne en a fait don à l'église. Puis, en 1905, il devient une propriété de la municipalité. Pour ses habitants, il a toujours fait partie de la vie de la commune. Depuis son retour après six ans à Bordeaux, la sécurité autour de l'œuvre a nettement augmenté : alarme, vidéosurveillance et vitrine blindée. La toile est estimée à 90 millions d'euros. "Rien que l'écrin lui-même pèse une tonne. Pour l'ouvrir, c'est impossible", explique Claude Lagarde, maire de Mas-d'Agenais. Et son retour est aussi une bonne nouvelle pour les commerçants du village. Un tableau du maître hollandais que les touristes, tout comme les habitants, pourront de nouveau admirer. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux