Le masque, c’est fini… ou presque

Le port du masque n’est plus obligatoire à l’école. Pour les enfants, c’est une excellente nouvelle. Pour Alexandra Lombaert, la maîtresse, ne plus avoir à porter le masque va aider les petits à mieux se comprendre et à mieux apprendre. Une vraie bonne nouvelle partagée par les parents, qui attendaient cela avec impatience. D’autres lieux sont concernés, comme les restaurants, les cinémas ou encore les commerces. Plus besoin de masque, et pour certains, l’allègement du protocole sanitaire arrive trop soudainement. Dans le Calvados, l’épidémie repart à la hausse. Ryad Boumedine, pharmacien, dépiste de nouveau des cas positifs tous les jours. "On apprend à vivre avec. Donc, il est important de conserver les gestes barrières, le port du masque, surtout pour les personnes fragiles", explique-t-il. Malgré l’allègement du protocole sanitaire, les professionnels de santé appellent à la prudence. Le masque reste obligatoire dans les transports collectifs et les établissements de santé. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira