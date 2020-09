Le masque crée-t-il des problèmes de peau ?

Pour lutter contre la Covid-19, le port du masque est devenu obligatoire dans la plupart des régions. C'est le cas à Nice depuis un mois déjà. Pourtant, le port quotidien du dispositif a provoqué des petites irritations de la peau, et même des allergies chez certains Niçois. Ces éruptions cutanées pourraient être dues, soit au type de masque, soit à l'élastique de contact au niveau des oreilles.