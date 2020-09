Le masque désormais de rigueur dans les entreprises

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place dans les entreprises. Publiées lundi soir, les règles y afférentes entrent en vigueur à compter de ce mardi. Toutefois, celles-ci ne sont pas toutes les mêmes dans les départements verts, oranges et rouges. Quant au port du masque, il figure parmi les mesures difficiles à appliquer dans certaines entreprises. Dans le doute, les employeurs préfèrent l'imposer à leurs salariés sans dérogation possible.