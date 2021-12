Le masque en extérieur, vraiment utile ?

Selon Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) de Paris 4, le port de masque en extérieur fait partie des mesures incohérentes et peu efficaces. On sait avec 20 mois de recul que le coronavirus se transmet en intérieur, dans des endroits clos et peu ventilés, et non à l'extérieur. Beaucoup d'études montrent ce mode de transmission du coronavirus. Cette analyse de 1 247 matchs de football amateurs et professionnels en fait partie dont 104 matchs avec des joueurs infectés, mais il y a eu zéro transmission identifiée. En effet, pour attraper le virus, il faut être exposé à une quantité importante de particules et un temps d'exposition relativement long. Ce n'est pas parce que vous croisez une personne dans la rue par exemple que vous allez réunir ces deux conditions. Néanmoins, la variant Omicron change-t-il la donne puisqu'on sait qu'il se transmet plus facilement ? Étant donné que ces études datent d'avant son apparition, on peut alors imager que la contagiosité peut se faire en extérieur. Mais il faut quand même une densité de personnes importante. Là, le masque en extérieur aura une utilité. Gérald KIERZEK