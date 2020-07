Le masque obligatoire, une mesure de bon sens ?

Le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine, alors que c'était initialement prévu pour le 1er août. La mesure a été annoncée par Jean Castex ce jeudi matin au Sénat. Il s'agit, entre autres, d'une réponse favorable aux réclamations de plusieurs médecins qui pointaient du doigt des signaux inquiétants sur la circulation du virus. On fait le point sur la situation avec Caroline Bayle, spécialiste santé de TF1.