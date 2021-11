Le masque redevient obligatoire dans toutes les écoles

L'école sans masque, c'est bientôt terminé. Dès lundi, il redevient obligatoire dès l'école primaire. À Caen (Calvados), les parents n'y sont pas opposés. "Ça permet de limiter la contagion", "on va faire l'effort pour l'hiver", "on croise les doigts pour que bientôt, on n'en parle plus", lancent-ils. Les enfants s'étaient habitués à ne plus porter le masque. Pour eux, il est difficile de se dire qu'il faut le remettre. Certains parents ne comprennent pas non plus cette décision. Par ailleurs, la région Normandie possède le taux d'incidence le plus bas de métropole. "Ils ont chaud, le tripotage des masques tout ça... je ne vois vraiment pas l'intérêt pour les enfants", affirme une mère de famille. D'autres considèrent que l'obligation du port du masque est comme un retour en arrière. Les centres de loisirs ne sont pour le moment pas concernés. Mais Patrice Mèche, directeur du centre d'animation "Tandem", se tient prêt à s'adapter. "Ça crée une distance, on ne voit pas le visage", explique-t-il. Les mesures sanitaires pourraient se renforcer pour ces centres dès la semaine prochaine.