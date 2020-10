Le massif de la Chartreuse : la fameuse liqueur des moines

C'est à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) que la liqueur fabriquée par les moines a vu le jour. Depuis plus de 250 ans, cette boisson à la couleur émeraude fascine. Un élixir de longue vie dont la recette est secrètement gardée derrière les murs du monastère. Après douze ans de travail sur la mise au point de sa recette, c'est en 1764 que la liqueur se retrouve enfin sur le marché. Depuis cette année, le secret de ce produit, qui est la principale source de revenu du monastère, n'a jamais été dévoilé. En 2017, les pères ont fait construire une nouvelle distillerie. Chaque semaine, ils y livrent un mélange de plantes dont la composition est secrète même pour les employés. Après trois semaines de distillation, la liqueur vieillit dans des futs de chêne pendant plusieurs années. C'est là qu'elle révèle tous ses arômes. C'est justement pour ceux-ci que certains cuisiniers et pâtissiers de la région ont en fait leur emblème.