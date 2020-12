Le massif du Sancy sous la neige : les automobilistes bloqués

Saint-Sauves-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) s'est réveillée sous une épaisse couche de neige ce mardi matin. Des dizaines de centimètres sont tombés depuis dimanche. Même les habitants, pourtant habitués, ont été surpris par la quantité. "Cette année, c'est énorme", affirme d'ailleurs l'un d'entre eux. A la boucherie de la commune, la neige a perturbé l'approvisionnement. Deux livreurs ont pu venir dans la matinée, mais le troisième peine à arriver. Sur la place, un couple et leurs trois enfants passent le temps en attendant que les routes se dégagent. Lundi soir, impossible d'atteindre la station de ski qui se trouve plus haut dans la montagne. Ils ont donc dû trouver un logement d'urgence, pendant que d'autres automobilistes sont restés bloqués en chemin. La situation s'améliore, d'autant plus que les chutes de neige sont moins intenses que la veille et sporadiques. Mais si les axes principaux sont fréquemment déneigés, les petites routes, elles, restent encore difficilement praticables sans équipements.