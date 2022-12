Le match des supporteurs

Ce mercredi matin, les Français se font rares et se font donc charriés. Mais ils se risquent quand même au pronostic. Un peu plus loin, ces deux français l'admettent. Dans l'enceinte, ils ne pourront pas rivaliser, tant pis pour le match des tribunes. Mais ce n'est pas grave, disent-ils, ils essayeront de se faire entendre pendant la Marseillaise. Une vague rouge et verte sonore retentit. À l'intérieur du souk aussi, les couleurs du Maroc sont partout. Sur les étals et sur les habits, il y a presque 100% d'accessoires marocains. C'est tout le monde arabe qui supporte l'équipe. Comme un passant l'affirme : "ce sont nos frères, ils font l'histoire pour la première fois." C'est également un moment que sont venues vivre de nombreux Marocains. Quitte à attendre des heures le billet qu'on a promis à l'aéroport. Et pour cet événement si particulier, certains ont même séchés l'école. L'histoire, ça ne se vit qu'une fois. "Le fait d’assister au match, ça va être gravé dans nos mémoires", confie un supporter marocain. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar