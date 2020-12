Le match PSG-Basaksehir interrompu après des soupçons de propos racistes

A la treizième minute du match, Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint de l'équipe turque, était fou de rage. Le Camerounai a entendu le quatrième arbitre le désigner en employant le terme "négro". Les quatre arbitres roumains ont tenté de se justifier en rectifiant qu'il n'avait pas dit "négro" mais "negru". Ce qui signifie "noir" en roumain. Demba Ba, Franco-sénégalais, lui répond: "Quand tu parles d'un blanc, tu ne lui dis pas que c'est un gars blanc alors pourquoi quand tu rencontres un gars noir tu dis ce gars noir ?". Devant sa télévision, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée des Sports d'origine roumaine, a aussi été profondément choquée. Les Parisiens Neymar et Mbappé ont également entendu ces propos. Ils ont refusé de jouer tant que l'arbitre sera là. Les deux équipes sont alors rentrées aux vestiaires. Le racisme a toujours été présent dans le stade. Mais pour la première fois, des arbitres sont mis en cause. L'UEFA a ouvert une enquête et s'est contenté de désigner d'autres arbitres pour ce match qui devrait se poursuivre ce mercredi soir.