Le melon de Cavaillon attend toujours son IGP

Sur le marché de Marseille, de nombreux primeurs affichent fièrement "Cavaillon" comme provenance pour leurs melons. Nous demandons à voir l'étiquette de suivi, ces melons viennent en réalité des Bouches-du-Rhône, une tromperie, très répandue sur le marché. Après vérification, ce melon est vendu 3.50 euros, soit plus d'un euro moins cher que les véritables melons de Cavaillon. Quelle différence au bout ? Nous en achetons un pour comparer. À l'aveugle, les passants interrogés choisissent à l'unanimité le vrai melon de Cavaillon. Car ce melon a été cultivé au pied du Mont Ventoux et cueilli à la main. Ce savoir-faire qui fait la fierté de la commune n'est protégé par aucune appellation. Les producteurs attendent une IGP depuis six ans. Pour eux, ce serait une reconnaissance de leur travail, mais aussi une meilleure rémunération. L'Indication Géographique Protégée pourrait être délivrée d'ici quelques mois par l'Union européenne. Toute la filière l'attend de pied ferme. D'ici là, le melon de Cavaillon est une simple marque, et il n'existe qu'une seule manière de les reconnaître sur les étals, un logo sur les étiquettes et sur les cagettes. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit, F. Miara