Le menu végétarien dans les cantines scolaires fait des remous dans le Cantal

Depuis le 1er novembre 2019, un menu végétarien est désormais obligatoire au moins une fois par semaine dans les cantines scolaires. Dans le Cantal, si les parents semblent mesurés, les éleveurs n'apprécient pas cette expérience. Le président de département du Cantal, quant à lui, s'y oppose. Pour certains, c'est le côté obligatoire qui les gêne. Pourtant, au-delà de l'aspect santé, cet essai de deux ans permettra d'évaluer le gaspillage alimentaire et le coût des repas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.