Le Mercantour en automne

Dans le Mercantour, l'automne est une période qui dévoile toute la splendeur du paysage. Les feuilles commencent à s'embraser et la forêt se pare de couleurs mordorées. L'occasion pour les passionnés de photographie de prendre quelques clichés inédits. Certains, par contre, en profitent pour effectuer les derniers travaux avant l'hiver.