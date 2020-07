Le mercure dépasse les 30 degrés en Corse

Les vacances battent leur plein à Coti-Chiavari (Corse-du-Sud) avec une température estivale allant jusqu'à 30 degrés. Là-bas, la plage d'Argent est prise d'assaut par des vacanciers. Si certains ont opté pour le parasol et la serviette, d'autres ont préféré arriver plus tôt pour trouver leur coin de paradis. Sur l'île, soleil et chaleur sont prévus pour les prochaines semaines. Un temps idéal pour la baignade.