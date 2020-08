Le mercure monte à Montauban

À défaut de plage, c'est au bord des rivières que les habitants et les vacanciers de Montauban recherchent un peu de fraîcheur. En terrasse, ils profitent de l'ombre des bâtiments historiques et des parasols. Alors que près de 38 degrés sont attendus cet après-midi, certains sortent la matinée pour faire leurs courses. Pour mieux supporter la chaleur, les familles partent se réfugier le long du canal du Midi. Avec le temps radieux, les bateaux sont également de sortie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.