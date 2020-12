Le message de Dany Boon à Jean-Pierre Pernaut

Pour le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut, les messages et les encouragements s'enchaînent. Dany Boon a tenu à dire quelques mots au présentateur. "Jean-Pierre, pourquoi t'arrêtes ? C'est dommage !", a demandé l'acteur. "Comment avoir des nouvelles de la France profonde ?", a-t-il ajouté. Il a également demandé sur un ton humoristique ce que sa mère allait regarder à 13h. C'est avec humour que Dany Boon a souhaité à Jean-Pierre Pernaut de continuer à faire le journal. Il a aussi adressé des remerciements au journaliste en disant "Merci pour toutes ces belles années et tous ces beaux moments qu'on a vécus ensemble, notamment avec Bienvenue chez les Ch'tis". Avec un accent du terroir et dans la langue picarde, Dany Boon a souhaité bon vent à Jean-Pierre Pernaut.