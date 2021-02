Le métier de boulanger ne connaît pas la crise

Avec 9 000 postes à pourvoir sur tout le territoire, le secteur de la boulangerie est en crise. Pour Titouan, apprenti boulanger à Chamalières (Puy-de-Dôme), c'est une passion qui lui est venue presque par hasard. Son patron possède quatre établissements et peine à recruter. Cela fait un mois qu'il en cherche et toujours aucune candidature. Et ce n'est pas la seule problématique à laquelle les professionnels doivent faire face. En effet, dans certains cas, les jeunes renoncent à devenir boulanger après la formation. Pourtant avec la crise sanitaire, la boulangerie est l'un des rares secteurs qui n'a jamais fermé ses portes. De quoi motiver les futurs diplômés. "Ce n'est pas facile, il faut vraiment aimer ça. Mais après, c'est un métier qui a de l'avenir. On ne peut pas être au chômage en étant boulanger". Changer l'image du métier, c'est aussi la mission que se sont fixés les formateurs du centre, qui accueille plus de 50 élèves. L'Hexagone compte 33 000 boulangers, mais la pénurie de mains-d'œuvre touche aussi bien les villes que le monde rural.