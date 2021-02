Le Mézenc en hiver

Le Mézenc est une région volcanique aux confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Ses hauts plateaux désertiques sont balayés par les vents du Nord, la burle, tant redoutée par les habitants. Une terre parfois hostile en hiver, à laquelle s'accroche une poignée d'hommes. Ce matin-là dans le Mézenc, le vent ne s'est pas encore levé, et cela a rassuré Nadège. Cette infirmière sillonne le plateau depuis 20 ans par tous les temps. Ceux à qui elle rend visite ne sortent pas pendant l'hiver. Quand la neige enveloppe les villages, les plus âgés sont blottis dans leur maison. L'infirmière, c'est parfois pour eux la seule rencontre, surtout après l'épidémie de Covid-19. Cela fait des années que Nadège n'a pas pris de vacances. Elle n'arrive pas à abandonner ses patients même pour quelques jours. Et partout dans le Mézenc, vous les verrez se tendre la main. C'est une saison à l'épreuve du temps et qui enseigne l'art de le prendre. À Saint-Front, Florian, lui, a repris l'exploitation de son père, qui lui a transmis plus que l'amour des bêtes.