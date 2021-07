Le miel de ce chef cuisinier du Loir-et-Cher va vous faire saliver

C'est un murmure de bon augure, un bourdonnement plein de promesses, un petit miracle de la nature. Du nectar des fleurs, des abeilles font leur miel. Et de ce dernier, le chef Christophe Hay raffole au point qu'une amie apicultrice a installé deux ruches dans son potager. Le chef met un point d'honneur à travailler en circuit court. Il cultive ses propres légumes et différentes variétés d'herbes aromatiques. Passionnée elle aussi, Marie-Anne Mignot a posé ses ruches à quelques kilomètres de Montlivault. Elle bichonne ses abeilles et s'assure de leur bonne santé. La richesse et la diversité de la floraison sont toujours bon signe. Le miel du jardin est ambré et parfumé. Les cadres passent ensuite à la centrifugeuse. Le miel y est filtré avant d'être recueilli pour être dégusté ou cuisiné. Christophe aime épater ses enfants. Au menu, du sandre, mais cuit dans de la cire d'abeille. "Au fait, la cire d'abeille là où elle est intéressante, c'est qu'elle va venir figer autour du poisson. Elle va préserver cette chair. C'est un peu le principe de cuir un poisson dans une papillote", explique le chef.