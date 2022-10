Le miel français se refait une santé

Des ruches pleines de miel, les abeilles de Patrice Appéré s'épanouissent dans le Nord Finistère. Elles butinent les nombreuses fleurs en bord de mer. "Ce miel, on l’obtient grâce au nectar des fleurs", explique-t-il. Il ne prélève que l’excédent de miel de ses ruches. Sa récolte vient de s’achever. D’autres apiculteurs de l’Hexagone n’ont pas eu la chance de Patrice. Beaucoup ont été touchés par la sécheresse, mais également par la prédation du frelon asiatique. Les apiculteurs ont récolté 7 000 tonnes de moins par rapport à une année normale. Un peu plus au Sud, un autre apiculteur a connu une récolte moyenne, seulement trois tonnes contre quatre habituellement. Une variété de couleur et de goût qu’il fait découvrir sur les marchés. Le pot de 500 grammes est à onze euros en moyenne. C'est un prix plus cher qu’en grande surface. Les Français consomment 40 000 tonnes de miel chaque année. Mais seulement un tiers est produit dans l’Hexagone. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann, P.F. Watras