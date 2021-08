Le mildiou attaque les tomates et les pommes de terre dans les Hauts-de-France

Le mildiou a décimé ces plantations de tomates en à peine trois semaines. "Les feuilles sont grillées. Le champignon a pénétré à l'intérieur de la tomate", témoigne Célia Potdevin, ingénieure agronome. Il est la hantise des maraîchers. Dans l'exploitation bio "Les Anges Gardiens" à Vieille-Église (Pas-de-Calais), il s'est répandu à vitesse grand V et prolifère cette année à la faveur d'une météo estivale très humide sur le littoral nord-est. Le manque à gagner s'élève à 12 000 euros. Alors sous les serres, c'est l'urgence. Pour ralentir le développement du champignon, cette maraîchère effeuille ses plants de tomate cerise et les traite. À quelques kilomètres de là, à Bourbourg, le mildiou commence à toucher cette parcelle de pommes de terre. Le producteur doit doubler la cadence de traitement et ça lui coûte cher, soit 200 euros de plus par hectare, par rapport aux étés précédents. Les Hauts-de-France, c'est la première région productrice de pommes de terre de l'Hexagone. Une grande majorité des exploitants sont touchés par le mildiou. Tous espèrent le retour du soleil pour freiner le champignon avant la récolte de septembre.