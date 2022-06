Le millard, le clafoutis auvergnat

Chez Aimée, plus personne ne s'en étonne. Son millard aux cerises pourrait obtenir à chaque fois, des millions de compliments de ses amis. "Que demander de plus", confie un ami d'Aimée. Finalement pour cette recette, le plus dur serait presque de cueillir les cerises. Là-bas, ce sont de grosses cerises bigarreau et la saison a été particulièrement généreuse. En quelques minutes et quelques poignets, il y a déjà dans l'air un bon goût d'autrefois. "C'est mamie qui faisait ou maman qui faisait les millards. Maintenant, c'est moi qui monte au cerisier et c'est moi qui fais les millards", raconte Aimée. Alors en cuisine, il y a une obligation : ne surtout pas lésiner sur la quantité. "Il faut absolument qu'on sente plus le goût de la cerise que le goût de la pâte", explique Aimée. Pour les ingrédients, on a besoin de trois œufs, 30 centilitres de lait, 70 grammes de sucre, 150 grammes de farine et un bon coup de main. Le tout est mélangé dans un plat pour 40 minutes de cuisson à 190 degrés. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes