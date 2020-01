Le mimosa, en pleine période de floraison sur la Côte d'Azur

Sur la Côte d'Azur, le paysage est lumineux, recouvert d'un flocon jaune. En effet, les mimosas ont fleuri avec quinze jours d'avance. Les jours de production seront donc moins nombreux cette année 2020, de quoi engendrer des pertes financières. Sur le massif du Tanneron, Benoit Augier, lui, s'est adapté à la situation. Une fois récoltés, les mimosas seront triés, pesés et mis en sachet, avant de rejoindre le marché aux fleurs de Nice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du lundi 6 janvier 2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.