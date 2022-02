Le mimosa est en fleurs à Noirmoutier

Son jaune est éclatant, surtout lorsqu'il contraste avec un beau ciel bleu et les maisons blanches de Noirmoutier. Francesca y vit depuis 45 ans. Chaque hiver, elle est ravie de découvrir son mimosa en fleurs. "Quand on se lève avec un soleil comme ça, c'est merveilleux. On ouvre les volets, on voit tous les mimosas en fleurs et le ciel bleu", a-t-elle affirmé. Noirmoutier est surnommé l'île aux mimosas. Partout dans les allées du Bois de la Chaise, les arbres dévoilent leurs plus beaux atouts aux admirateurs de passage. "Je trouve que c'est splendide. Vous faites du footing, vous faites de la balade, il y a un vrai régal pour les yeux et le nez" ; "Elle est assez sauvage. Elle est très lumineuse", explique les passants. L'arbre n'est pourtant pas d'ici. Le mimosa est originaire d'Australie. Il est arrivé à Noirmoutier au XIXe siècle et s'est répandu de lui-même depuis. Jérôme en a aujourd'hui partout dans son jardin. Julien est paysagiste. Il sait comme le mimosa s'épanouit de lui-même. Le spectacle est grandiose, mais éphémère. La floraison des mimosas court de janvier jusqu'à mars. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, N. Resmann