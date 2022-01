Le mimosa illumine la Côte d’Azur

Ça y est, les petits pompons vont éclore. Cela fait 63 ans que Bernard Vial assiste à ce spectacle, avec chaque année le même enchantement. "Je me répète et je le dis toujours, le mimosa c'est la douceur de ma grand-mère", confie-t-il. Cette année, les fleurs de mimosa se faisaient timides. Mais les températures très clémentes de ces derniers jours ont fait exploser d'un coup leurs couleurs et leur parfum. Le début de la floraison du mimosa ravit tous les habitants de la colline et les amateurs se précipitent au marché pour profiter des premiers brins. "Ça sent très bon, c'est magnifique, c'est beau, c'est le soleil, c'est la Côte d'Azur", disent-ils. Pour que les fleurs ensoleillent la maison le plus longtemps possible, il est recommandé de les mettre dans l'eau, pas trop exposées à la chaleur. Le soir, si vous avez une terrasse abritée, vous pouvez les sortir. Bien entretenues, les fleurs de mimosa tiennent quatre à cinq jours. Ce n'est que le début de la saison, le mimosa va illuminer la Côte d'Azur jusqu'à fin février. TF1 | Reportage A. Flierller, C. Guérad