Le mimosa, l'emblème de la Côte d'Azur

Le mimosa brille comme mille soleils dans le ciel bleu de la Côte d'Azur. La plante illumine la campagne et embaume nos jardins ainsi que nos maisons. Sur la colline de Tanneron (Var), où se trouve la plus grande forêt de mimosa d'Europe, la fleur est en pleine floraison. L'immense espace naturel se découvre au fil des sentiers de randonnée. S'il pousse à l'état sauvage, le mimosa est aussi cultivé depuis bien longtemps. Quatre générations que la famille Vial exploite cette plante sur la commune de Tanneron. Pendant la saison, qui ne dure que quelques mois, il faut couper tous les jours à la main les plus belles branches. Chaque année, Bernart Vial écoule en moyenne entre 2 000 et 3 000 bouquets. Didier Carrié, pâtissier, a décidé de faire de l'or de la Côte d'Azur un chocolat, en enfermant dans une ganache le parfum du mimosa. L'inspirante fleur, sucrée ou en bouquet, offre en janvier et février un spectacle immuable : une colline colorée au cœur de l'hiver.