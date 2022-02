Le mimosa, l’or jaune de la Côte d’Azur

Être immergés dans les pompons jaunes, enveloppés du parfum de mimosa, c’est pour cela que ces touristes sont venus ce mercredi. "Ça faisait très longtemps que je voulais les voir en pleine floraison. Là, c’est l’occasion rêvée" ; "Ce jaune éclatant qui est magnifique à cette saison, on a besoin de ça", lancent quelques-uns d’entre eux. Importé d’Australie au XIXe siècle, le mimosa est cultivé dans la région, mais il y a maintenant aussi des forêts de mimosas sauvages. Daniel Brunello est traiteur, et non fleuriste. Néanmoins, ce matin, au marché, il délaisse son stand quelques instants pour offrir des fleurs aux passants. "Il vient de chez moi celui-là. Je l’ai apporté ici pour en donner un peu aux gens, ça leur fait plaisir", nous confie-t-il. Pendant deux semaines, Mandelieu-la-Napoule célèbre le mimosa sous toutes ses formes. Dans la pâtisserie L’Oasis, on le déguste en tarte. La saison du mimosa touche à sa fin. Il ne vous reste qu’une ou deux semaines pour en profiter. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard