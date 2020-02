Le ministère de l'Education prend des mesures face au coronavirus

Ce mardi matin, c'est école à la maison pour Myrtille. Ayant passé ses vacances entre Milan et Venise, ses parents ont reçu la consigne de la garder en confinement chez elle pendant quatorze jours. Une mesure ordonnée par le ministère de l'Education pour éviter tout risque de contamination accompagnée de quelques recommandations. Cependant, celle-ci ne concerne que les enfants mais pas les parents qui, de leur côté, doivent s'organiser.